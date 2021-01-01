Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники

На Волині 29 травня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники підрозділів Служби 101 області проведуть виставку пожежно-рятувальної техніки та майстер-класи для дітей.Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Зазнаається, що в рамках акції кожен може долучитися до збору коштів на порятунок хворої- доньки піротехніка ДСНС з Дніпропетровщини.Тож усіх чекають з 10:00 до 12:00:- на Театральному майдані в Луцьку;- на вулиці Незалежності у місті Ковелі (вхід в парк імені Лесі Українки біля фонтанів);- на Центральній площі в місті Володимир-Волинський.Під час акції можна буде виграти сертифікат на фотосесію з рятувальниками в пожежному підрозділі, огляд міста Луцька з унікальної пожежної каланчі ХХ століття, картини юних рятувальників та витвір мистецтва, створений рятувальником-художником