Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
Сьогодні, 19:09
На Волині 29 травня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники підрозділів Служби 101 області проведуть виставку пожежно-рятувальної техніки та майстер-класи для дітей.
Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Зазнаається, що в рамках акції кожен може долучитися до збору коштів на порятунок хворої Аліси Шевчик - доньки піротехніка ДСНС з Дніпропетровщини.
Тож усіх чекають з 10:00 до 12:00:
- на Театральному майдані в Луцьку;
- на вулиці Незалежності у місті Ковелі (вхід в парк імені Лесі Українки біля фонтанів);
- на Центральній площі в місті Володимир-Волинський.
Під час акції можна буде виграти сертифікат на фотосесію з рятувальниками в пожежному підрозділі, огляд міста Луцька з унікальної пожежної каланчі ХХ століття, картини юних рятувальників та витвір мистецтва, створений рятувальником-художником Василем Шуміком.
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Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Зазнаається, що в рамках акції кожен може долучитися до збору коштів на порятунок хворої Аліси Шевчик - доньки піротехніка ДСНС з Дніпропетровщини.
Тож усіх чекають з 10:00 до 12:00:
- на Театральному майдані в Луцьку;
- на вулиці Незалежності у місті Ковелі (вхід в парк імені Лесі Українки біля фонтанів);
- на Центральній площі в місті Володимир-Волинський.
Під час акції можна буде виграти сертифікат на фотосесію з рятувальниками в пожежному підрозділі, огляд міста Луцька з унікальної пожежної каланчі ХХ століття, картини юних рятувальників та витвір мистецтва, створений рятувальником-художником Василем Шуміком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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