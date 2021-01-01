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Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники

Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
На Волині 29 травня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники підрозділів Служби 101 області проведуть виставку пожежно-рятувальної техніки та майстер-класи для дітей.

Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Зазнаається, що в рамках акції кожен може долучитися до збору коштів на порятунок хворої Аліси Шевчик - доньки піротехніка ДСНС з Дніпропетровщини.

Тож усіх чекають з 10:00 до 12:00:

- на Театральному майдані в Луцьку;
- на вулиці Незалежності у місті Ковелі (вхід в парк імені Лесі Українки біля фонтанів);
- на Центральній площі в місті Володимир-Волинський.

Під час акції можна буде виграти сертифікат на фотосесію з рятувальниками в пожежному підрозділі, огляд міста Луцька з унікальної пожежної каланчі ХХ століття, картини юних рятувальників та витвір мистецтва, створений рятувальником-художником Василем Шуміком.





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Теги: хвора, Аліса Шевчик, акція, порятунок
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