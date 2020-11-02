На Волині «на гарячому» спіймали браконьєрів, які з човна ловили рибу сітками. ФОТО

На Волині рибінспектори провели рейд на водоймах.Так, поблизу села Хорів Володимир-Волинського району опівночі місцевий житель ловив рибу з гумового човна забороненим сітним знаряддям. Завдяки працівникам рибоохорони порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи передадуть в суд для притягнення порушника до відповідальності.А 25 травня рибоохорона провела рейд Мар’янівським водосховищем, поблизу села Цегів Луцького району. Два порушники з дерев’яного човна ловили рибу двома сітними знаряддями, загальною довжиною 150 метрів. У сітках знаходилося 30 карасів.На викритих порушників склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, заборонені знаряддя вилучили.Нагадуємо, з першого квітня розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. До 10 червня нерест триватиме на озерах та водосховищах, до 30 червня на придаткових водоймах. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину карася сріблястого становить 17 грн.