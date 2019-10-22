Три міфи про багаторазові підгузки*





Розповімо про неправдиві факти і корисні лайфаки для зручного використання багаторазових памперсів.



Протікають



Памперси пропускають вологу, якщо в їхньому складі немає непромокаючого шару. Не хвилюйтесь, якщо обираєте більш сучасні моделі - у них передбачений водонепроникний матеріал та абсорбуючі вкладки. Також зверніть увагу на щільність прилягання засобу гігієни до шкіри дитини. Вільний простір може стати причиною просочування рідини. Вибирайте відповідний розмір і щільно застібайте підгузок для захисту малюка від протікань.



Викликають попрілості та пелюшковий дерматит



Почервоніння та подразнення виникають у разі несвоєчасної зміни пелюшок чи підгузків. Особливо ніжно реагує шкіра немовлят. Також зверніть увагу на шари памперса під час покупки. У складі має бути присутня поглинаюча вкладка з потужною абсорбуючою здатністю. А ще перевірте, чи немає у дитини реакції на порошок або шампунь для прання. Педіатри стверджують, що батьки часто плутають симптоми попрілостей з алергією на мийний засіб.



Потребують нескінченного прання



Якщо йдеться про мінімальні забруднення, то багаторазові підгузки очищують під проточною водою. А для ретельного прання - завантажують у машинку-автомат разом із іншими речами крихітки. А щоб не турбуватися про брак гігієнічних засобів у потрібний момент, купіть комплект. Наприклад, для малюка до 1 року знадобиться 16-26 памперсів, 8-14 тонких вкладишів і 8-12 товстих. Коли малеча подорослішає, скоротіть кількість за потреби.



До речі, такі памперси-трусики виготовляють з натуральних тканин, що не потребують під час виробництва вирубки дерев. Наприклад, шерсть і бавовна збирається вручну. До того ж, їх не обробляють шкідливими хімічними речовинами, які забруднюють природу. Так, заглянувши у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одноразові підгузки входять до топу продажів на ринку дитячих товарів України. Завдяки клінічним і дерматологічним тестуванням памперси не викликають алергію та утримують вологу. Тож, спокійний сон і комфорт під час ігор малюкам забезпечені. А що думають українці про багаторазові засоби гігієни? За статистикою МОЗ, їх купують лише 11% батьків. Все через міфи чи невдалий досвід знайомих.Розповімо про неправдиві факти і корисні лайфаки для зручного використання багаторазових памперсів.Памперси пропускають вологу, якщо в їхньому складі немає непромокаючого шару. Не хвилюйтесь, якщо обираєте більш сучасні моделі - у них передбачений водонепроникний матеріал та абсорбуючі вкладки. Також зверніть увагу на щільність прилягання засобу гігієни до шкіри дитини. Вільний простір може стати причиною просочування рідини. Вибирайте відповідний розмір і щільно застібайте підгузок для захисту малюка від протікань.Почервоніння та подразнення виникають у разі несвоєчасної зміни пелюшок чи підгузків. Особливо ніжно реагує шкіра немовлят. Також зверніть увагу на шари памперса під час покупки. У складі має бути присутня поглинаюча вкладка з потужною абсорбуючою здатністю. А ще перевірте, чи немає у дитини реакції на порошок або шампунь для прання. Педіатри стверджують, що батьки часто плутають симптоми попрілостей з алергією на мийний засіб.Якщо йдеться про мінімальні забруднення, то багаторазові підгузки очищують під проточною водою. А для ретельного прання - завантажують у машинку-автомат разом із іншими речами крихітки. А щоб не турбуватися про брак гігієнічних засобів у потрібний момент, купіть комплект. Наприклад, для малюка до 1 року знадобиться 16-26 памперсів, 8-14 тонких вкладишів і 8-12 товстих. Коли малеча подорослішає, скоротіть кількість за потреби.До речі, такі памперси-трусики виготовляють з натуральних тканин, що не потребують під час виробництва вирубки дерев. Наприклад, шерсть і бавовна збирається вручну. До того ж, їх не обробляють шкідливими хімічними речовинами, які забруднюють природу. Так, заглянувши у дитячий магазин і обравши багаторазові підгузки, буде змога не тільки зекономити сімейний бюджет, а й зберегти екологію.

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