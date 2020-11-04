Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень: закон внесли в Раду





Про це пише



Закон підвищує виплати з бюджету при народженні дитини з 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплату допомоги проводитимуть одноразово в розмірі 25% загального розміру, решта суми буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.



З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня планується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).



Зросте і розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки вона надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.



Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються відразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.



Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму і встановити щорічну індексацію.Про це пише РБК-Україна Закон підвищує виплати з бюджету при народженні дитини з 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплату допомоги проводитимуть одноразово в розмірі 25% загального розміру, решта суми буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня планується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).Зросте і розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки вона надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються відразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію