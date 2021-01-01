Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо

У місті Дніпро 26-29 травня відбувся Особистий чемпіонат України пам’яті заслуженого тренера Україниз веслування на байдарках і каное.За підсумками змагань визначився склад збірної України, яка виступить на чемпіонаті Європи 3-6 червня у Познані. У складі збірної Волинську область представлятимутьта, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Зауважують, що на особистому чемпіонаті Юрій Вандюк здобув іменну олімпійську ліцензію у каное-одиночці на 1000 м і разом з Марією Повх, яка здобула ліцензію раніше, візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо в Японії цього року.Слід зазначити, що на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Волинську область представляла одна спортсменка - байдарочниця Марія Повх, а цьогоріч на наймасштабніших світових змаганнях виступить двоє волинських веслувальників – Юрій Вандюк та Марія Повх.Отже, у підсумку чемпіонату золото вибороли:Юрій Вандюк у каное-одиночці на дистанції 1000 м;Грабовець Ілона у каное-двійці на дистанції 1000 м;Повх Марія у байдарці – четвірці на дистанції 500 м;Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 500 м;Рибачок Андрій у каное – четвірці на дистанції 500 м;Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 500 м;Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 500 м;Рибачок Андрій у каное – одиночці на дистанції 200 м;Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 200 м;Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 200 м;Срібними призерами стали:Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;Свиридюк Віктор у каное-одиночці на дистанції 1000 м;Борсук Павло у каное-четвірці на дистанції 500 м;Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 500 м;Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 200 м;Гузь Андрій у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.Троцюк Володимир у каное-одиночці на дистанції 5000 м;Грабовець Ілона у каное – одиночці на дистанції 5000 м.Бронзові медалі здобули:Рибачок Андрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;Грабовець Ілона та Троцюк Володимир у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.