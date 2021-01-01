Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо
Сьогодні, 11:13
У місті Дніпро 26-29 травня відбувся Особистий чемпіонат України пам’яті заслуженого тренера України В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках і каное.
За підсумками змагань визначився склад збірної України, яка виступить на чемпіонаті Європи 3-6 червня у Познані. У складі збірної Волинську область представлятимуть Марія Повх, Юрій Вандюк та Андрій Рибачок, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зауважують, що на особистому чемпіонаті Юрій Вандюк здобув іменну олімпійську ліцензію у каное-одиночці на 1000 м і разом з Марією Повх, яка здобула ліцензію раніше, візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо в Японії цього року.
Слід зазначити, що на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Волинську область представляла одна спортсменка - байдарочниця Марія Повх, а цьогоріч на наймасштабніших світових змаганнях виступить двоє волинських веслувальників – Юрій Вандюк та Марія Повх.
Отже, у підсумку чемпіонату золото вибороли:
Юрій Вандюк у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Повх Марія у байдарці – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – одиночці на дистанції 200 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 200 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 200 м;
Срібними призерами стали:
Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Свиридюк Віктор у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Борсук Павло у каное-четвірці на дистанції 500 м;
Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 200 м;
Гузь Андрій у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.
Троцюк Володимир у каное-одиночці на дистанції 5000 м;
Грабовець Ілона у каное – одиночці на дистанції 5000 м.
Бронзові медалі здобули:
Рибачок Андрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона та Троцюк Володимир у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.
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За підсумками змагань визначився склад збірної України, яка виступить на чемпіонаті Європи 3-6 червня у Познані. У складі збірної Волинську область представлятимуть Марія Повх, Юрій Вандюк та Андрій Рибачок, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зауважують, що на особистому чемпіонаті Юрій Вандюк здобув іменну олімпійську ліцензію у каное-одиночці на 1000 м і разом з Марією Повх, яка здобула ліцензію раніше, візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо в Японії цього року.
Слід зазначити, що на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Волинську область представляла одна спортсменка - байдарочниця Марія Повх, а цьогоріч на наймасштабніших світових змаганнях виступить двоє волинських веслувальників – Юрій Вандюк та Марія Повх.
Отже, у підсумку чемпіонату золото вибороли:
Юрій Вандюк у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Повх Марія у байдарці – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – одиночці на дистанції 200 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 200 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 200 м;
Срібними призерами стали:
Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Свиридюк Віктор у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Борсук Павло у каное-четвірці на дистанції 500 м;
Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 200 м;
Гузь Андрій у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.
Троцюк Володимир у каное-одиночці на дистанції 5000 м;
Грабовець Ілона у каное – одиночці на дистанції 5000 м.
Бронзові медалі здобули:
Рибачок Андрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона та Троцюк Володимир у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.
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