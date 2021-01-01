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Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо

Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо
У місті Дніпро 26-29 травня відбувся Особистий чемпіонат України пам’яті заслуженого тренера України В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках і каное.

За підсумками змагань визначився склад збірної України, яка виступить на чемпіонаті Європи 3-6 червня у Познані. У складі збірної Волинську область представлятимуть Марія Повх, Юрій Вандюк та Андрій Рибачок, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Зауважують, що на особистому чемпіонаті Юрій Вандюк здобув іменну олімпійську ліцензію у каное-одиночці на 1000 м і разом з Марією Повх, яка здобула ліцензію раніше, візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо в Японії цього року.

Слід зазначити, що на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Волинську область представляла одна спортсменка - байдарочниця Марія Повх, а цьогоріч на наймасштабніших світових змаганнях виступить двоє волинських веслувальників – Юрій Вандюк та Марія Повх.

Отже, у підсумку чемпіонату золото вибороли:

Юрій Вандюк у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Повх Марія у байдарці – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – четвірці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 500 м;
Рибачок Андрій у каное – одиночці на дистанції 200 м;
Рибачок Андрій у каное – двійці на дистанції 200 м;
Повх Марія у байдарці – двійці на дистанції 200 м;

Срібними призерами стали:

Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Свиридюк Віктор у каное-одиночці на дистанції 1000 м;
Борсук Павло у каное-четвірці на дистанції 500 м;
Вандюк Юрій у каное-двійці на дистанції 500 м;
Повх Марія у байдарці – одиночці на дистанції 200 м;
Гузь Андрій у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.
Троцюк Володимир у каное-одиночці на дистанції 5000 м;
Грабовець Ілона у каное – одиночці на дистанції 5000 м.

Бронзові медалі здобули:

Рибачок Андрій у каное-двійці на дистанції 1000 м;
Грабовець Ілона та Троцюк Володимир у каное-двійці мікс на дистанції 200 м.

Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо
Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо
Цьогоріч двоє волинських веслувальників візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо

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Теги: спорт, Волинь, веслування на байдарках і каное
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