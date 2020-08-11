Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні





Про це повідомляє



Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2021".



Як зазначають у повідомленні, при складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019.



У трійці лідерів - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.



Волинський національний університет імені Лесі Українки опинився на 28 сходинці рейтингу. Так, за словами ректора вишу Анатолія Цьося, торік університет посідав 58 місце.



Луцький національний технічний університет посів 68 місце у рейтингу.



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