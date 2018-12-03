Хто їде на Євро-2020: оголошено фінальну заявку збірної України

Андрієм Шевченком оголосив остаточний склад команди на Євро-2020, на якому "жовто-сині" стартують 13 червня матчем з Нідерландами.



Фінальна заявка опублікована на офіційному сайті УАФ. Про це пише



До складу команди включено 26 футболістів. Також вже відомі номери, під якими гравці виступатимуть на Євро-2020.



Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан ("Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар")



Захисники: 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (всі - "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар")



Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (всі - "Шахтар"), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі - "Динамо"), 7. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), 8. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), 14. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), 17. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгія), 20. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)



Нападники: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), 19. Артем Бесєдін ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Дніпро-1").



До фінальної заявки не потрапили п'ять гравців, які були на зборі: Андрій Лунін ("Реал"), Олександр Сирота, Богдан Леднєв (обидва - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь") та Богдан Михайличенко ("Андерлехт").



Відзначимо, що на кожен окремий матч Євро-2020 можна буде заявити 23 гравців, включаючи трьох воротарів. А в заявці на турнір перед кожним матчем можна буде замінити воротаря, якщо хтось із трьох голкіперів отримає травму або заразиться COVID-19.



Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

• За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

• Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

• Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований календар.

• Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

• На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також через травми турнір пропустять Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренерський штаб збірної України на чолі зоголосив остаточний склад команди на Євро-2020, на якому "жовто-сині" стартують 13 червня матчем з Нідерландами.Фінальна заявка опублікована на офіційному сайті УАФ. Про це пише УНІАН. До складу команди включено 26 футболістів. Також вже відомі номери, під якими гравці виступатимуть на Євро-2020.Заявка збірної України на Євро-2020: 1. Георгій Бущан ("Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар")2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (всі - "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар")3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (всі - "Шахтар"), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі - "Динамо"), 7. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), 8. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), 14. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), 17. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгія), 20. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), 19. Артем Бесєдін ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Дніпро-1").До фінальної заявки не потрапили п'ять гравців, які були на зборі:("Реал"),(обидва - "Динамо"),("Маріуполь") та("Андерлехт").Відзначимо, що на кожен окремий матч Євро-2020 можна буде заявити 23 гравців, включаючи трьох воротарів. А в заявці на турнір перед кожним матчем можна буде замінити воротаря, якщо хтось із трьох голкіперів отримає травму або заразиться COVID-19.• За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.• Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.• Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований календар.• Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).• На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард, який надовго вибув через травму. Також через травми турнір пропустятьта

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