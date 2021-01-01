На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки





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В автомобілі марки Volkswagen Сaddy під керуванням 24-річної мешканки Володимира виявили 4 ящики цигарок. Частина з них – без акцизних марок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі біля кільця при виїзді на Ковель поліцейські офіцери Оваднівської та Устилузької громади зупинили автомобіль, що перевозив безакцизні цигарки.Про це БУГу повідомили у районному відділі поліції.В автомобілі марки Volkswagen Сaddy під керуванням 24-річної мешканки Володимира виявили 4 ящики цигарок. Частина з них – без акцизних марок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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