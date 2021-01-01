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На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки

На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки
У Володимирі біля кільця при виїзді на Ковель поліцейські офіцери Оваднівської та Устилузької громади зупинили автомобіль, що перевозив безакцизні цигарки.

Про це БУГу повідомили у районному відділі поліції.

В автомобілі марки Volkswagen Сaddy під керуванням 24-річної мешканки Володимира виявили 4 ящики цигарок. Частина з них – без акцизних марок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки
На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки
На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки
На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки

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Теги: безакцизні цигарки, Володимир
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