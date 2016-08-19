Волинянин, який за кермом авто збив жінку і втік, заплатить 3400 гривень штрафу
Сьогодні, 13:13
Судили чоловіка, який збив жінку у Рожищі та залишив місце пригоди.
Про це йдеться у постанові суду від 27 травня, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, що аварія сталась ввечері 6 квітня. Так, водій, керуючи транспортним засобом Renault Megane, на вулиці Промисловій збив велосипедисту, яка рухалася в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка зазнала тілесних ушкоджень.
Чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він причетний. Особу водія встановили на наступний день.
У судовому засіданні чоловік фактів правопорушень не заперечував, свою вину у вчиненні правопорушень визнав повністю. Зазначив, що не помітив велосипедистку, однак відчувши незначний удар, зупинився і підійшов до особи, яка лежала з боку проїжджої частини дороги. Впевнившись, що все добре, сів у машину та поїхав у напрямку селища Дубище.
Потерпіла суду пояснила, що рухалась на велосипеді відповідно до Правил дорожнього руху, відчувши удар в ліву частину тіла впала, і, на її думку, втратила свідомість. Надалі, їй підвестися і рухатись допомагала знайома. Повідомила, що неподалік стояв автомобіль білого кольору. Зазначила, що прибувши додому, викликала швидку медичну допомогу та перебувала на лікуванні у лікарні.
Суд постановив визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 122-4 та статтею 124 Адміністративного кодексу, застосувати до нього штраф в розмірі 3400 гривень. Також він заплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.
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Про це йдеться у постанові суду від 27 травня, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, що аварія сталась ввечері 6 квітня. Так, водій, керуючи транспортним засобом Renault Megane, на вулиці Промисловій збив велосипедисту, яка рухалася в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка зазнала тілесних ушкоджень.
Чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він причетний. Особу водія встановили на наступний день.
У судовому засіданні чоловік фактів правопорушень не заперечував, свою вину у вчиненні правопорушень визнав повністю. Зазначив, що не помітив велосипедистку, однак відчувши незначний удар, зупинився і підійшов до особи, яка лежала з боку проїжджої частини дороги. Впевнившись, що все добре, сів у машину та поїхав у напрямку селища Дубище.
Потерпіла суду пояснила, що рухалась на велосипеді відповідно до Правил дорожнього руху, відчувши удар в ліву частину тіла впала, і, на її думку, втратила свідомість. Надалі, їй підвестися і рухатись допомагала знайома. Повідомила, що неподалік стояв автомобіль білого кольору. Зазначила, що прибувши додому, викликала швидку медичну допомогу та перебувала на лікуванні у лікарні.
Суд постановив визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 122-4 та статтею 124 Адміністративного кодексу, застосувати до нього штраф в розмірі 3400 гривень. Також він заплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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