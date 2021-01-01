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В Одесі пацієнтку затягнуло в апарат МРТ

В Одесі пацієнтку затягнуло в апарат МРТ
В Одесі в приватній клініці на вулиці Космонавтів сталася надзвичайна подія. Під час проходження МРТ постраждала пацієнтка з інвалідністю - її буквально засмоктало в апарат.

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався учора, 2 червня.

"Причиною цього відносно трагічного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії. Перед процедурою був проведений інструктаж із техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. В приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Та жінка, яка привезла і супроводжувала пацієнтку на металевому візку, ймовірно, не усвідомила, що техніку безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури. Коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф, і підкотити його ближче до пацієнтки, щоб потім перекласти її на крісло - це крісло було втягнуте в томограф силою магнітного поля", - розповів юрист медзакладу, адвокат Анатолій Богачев.

В результаті постраждала пацієнтка, яка перебувала на обстеженні, та медпрацівниця центру. Травмовану пацієнтку забрали до медзакладу з тілесними ушкодженнями.

За словами адвоката, клініка показала правоохоронцям підписаний інструктаж із підписами клієнтів і описом ситуації. У своїй заяві постраждала перепросила, що її знайома порушила техніку безпеки, і переживала за долю апарату МРТ.

В результаті інциденту також постраждав томограф вартістю понад 100 тисяч доларів - він не працює. Збитки медклініка ще не підрахувала.

В Одесі пацієнтку затягнуло в апарат МРТ





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Теги: МРТ, Одеса
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