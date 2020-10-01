У ковельській лікарні приймальне відділення значно розширили і реконструювали.ФОТО

У Ковельській лікарні завершені будівельні роботи з реконструкції приймального відділення, що тривали в рамках програми Президента України«Велике будівництво».Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Слід зауважити, що проведено великий масштаб робіт. Зокрема, приймальне відділення для зручності й медиків і пацієнтів розширили до 1370 м.кв. До слова, площа до реконструкції становила 157 кв. м.Тут облаштували оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев’язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування пацієнтів тощо. На ці роботи з державного бюджету виділили 8 млн грн, а також долучився й місцевий бюджет.Окрім цього, відділення буде обладнане сучасним медичним обладнанням. Для лікарні придбали комп’ютерний томограф, реанімаційне та інше необхідне медобладнання. Зокрема, для лікарні придбані комп’ютерний томограф встановлено систему рентгенівську діагностичну Calypso F MTOes, комп’ютерний томограф Scenaria View, систему ангіографічну Neosoft, а також ангіографічна системи NeuAngio 30C.Нині для запуску роботи в медзакладі очікують дозвільних документів.Нагадаємо, щоякі визначені опорними для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги.Відтак, станом на 2 червня 2021 року будівельні роботи з модернізації приймальних відділень завершені на 7-ми об’єктах: комунальному підприємстві «Волинська обласна клінічна лікарня», «Луцька міська клінічна лікарня», комунальних некомерційних підприємствах «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», «Любомльське територіальне медичне об’єднання», «Нововолинська центральна міська лікарня», «Ратнівська центральна районна лікарня» та «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».Наразі для приймальних відділень закладів охорони здоров’я Волині за кошти держбюджету вже придбано 9 одиниць обладнання: 5 комп’ютерних томографів, 3 рентген апарати та 1 апарат УЗД. Усі вони встановлені у медзакладах та будуть введені в експлуатацію після отримання ліцензій з ядерної безпеки.