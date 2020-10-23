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Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна – в Євросоюзі

Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна – в Євросоюзі
Прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

На іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

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Теги: німці, Україна, кордон
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