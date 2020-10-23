Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна – в Євросоюзі
Сьогодні, 14:58
Прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.
Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
На іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
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Про це інформує Держприкордонслужба України.
Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.
Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
На іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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