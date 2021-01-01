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Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19

Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19
Шістдесят медичних працівників з 1 до 4 червня пройшли сертифіковане навчання на базі КП “Волинський обласний центр громадського здоров’я” з використання вакцин AstraZeneca та Comirnaty /Pfizer.

Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Навчання проводилось спеціально підготовленими тренерами обласного тренінгового центру при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.

В навчальну програму включені правила дотримання холодового ланцюга, відпрацьовування техніки введення вакцини та надання допомоги при виникненні анафілактичного шоку.

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Теги: навчання, мобільні бригади, Волинь
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