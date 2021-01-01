Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19





Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.



Навчання проводилось спеціально підготовленими тренерами обласного тренінгового центру при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.



В навчальну програму включені правила дотримання холодового ланцюга, відпрацьовування техніки введення вакцини та надання допомоги при виникненні анафілактичного шоку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шістдесят медичних працівників з 1 до 4 червня пройшли сертифіковане навчання на базі КП “Волинський обласний центр громадського здоров’я” з використання вакцин AstraZeneca та Comirnaty /Pfizer.Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.Навчання проводилось спеціально підготовленими тренерами обласного тренінгового центру при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.В навчальну програму включені правила дотримання холодового ланцюга, відпрацьовування техніки введення вакцини та надання допомоги при виникненні анафілактичного шоку.

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