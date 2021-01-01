Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19
Сьогодні, 19:00
Шістдесят медичних працівників з 1 до 4 червня пройшли сертифіковане навчання на базі КП “Волинський обласний центр громадського здоров’я” з використання вакцин AstraZeneca та Comirnaty /Pfizer.
Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Навчання проводилось спеціально підготовленими тренерами обласного тренінгового центру при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.
В навчальну програму включені правила дотримання холодового ланцюга, відпрацьовування техніки введення вакцини та надання допомоги при виникненні анафілактичного шоку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Навчання проводилось спеціально підготовленими тренерами обласного тренінгового центру при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.
В навчальну програму включені правила дотримання холодового ланцюга, відпрацьовування техніки введення вакцини та надання допомоги при виникненні анафілактичного шоку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За жорстоке побиття поляків арештували чотирьох українців
Сьогодні, 19:11
Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19
Сьогодні, 19:00
Лікар-кардіолог розповіла, як правильно харчуватися і зберегти своє здоров'я на довгі роки
Сьогодні, 18:47
У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:13