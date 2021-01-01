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Луцьку «Волинь» покидають Нкололо і Коломоєць

Луцьку «Волинь» покидають Нкололо і Коломоєць
Розташування футбольного клубу "Волинь" Луцьк залишить один легіонер.

Про це йдеться на сторінці "Підслухано "Волинь" Луцьк".

Йдеться про Мішеля Джордана Нкололо. За інформацією спільноти конголезець покине "Волинь" через травму. Сам гавець теж підтвердив цю інформацію, опублікувавши відповідну сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.

Як відомо, Нкололо прийшов у "Волинь" в березні разом із В'ячеславом Шарпаром, Юрієм Коломойцем. За "хрестоносців" легіонер зіграв 6 матчів та забив один гол з пенальті у матчі проти "Прикарапаття".

Також, за інформацією FootBoom, луцький клубу покине Юрій Коломоєць. Навесні форвард уклав контракт з лучанами до 30 червня 2022 року, при цьому сторони домовилися про те, що якщо "хрестоносцям" не вдасться пробитися в Прем'єр-лігу, влітку гравець отримує статус вільного агента. Інтерес до Коломойцю вже проявляють декілька українських клубів, є також варіант з-за кордону.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його в 300.000 євро. До "Волині" уродженець Кривого Рогу захищав кольори таких клубів, як "Кривбас", "Нафтовик-Укрнафта", "Гірник", "Олександрія", "Ворскла", МТК (Угорщина) і "Левадія" (Естонія). Викликався під прапори збірної України.

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Теги: футбол, Волинь
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