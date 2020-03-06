У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні





Про це



Вчора, 6 червня, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на перехресті вулиць Львівська та Боженка. Патрульні встановили, що 34-річний водій Hyundai Accent на нерегульованому перехресті не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21070, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення 60-річна пасажирка транспортного засобу ВАЗ отримала ушкодження. На місці події працювали медики, які шпиталізували жінку.



На місці автопригоди патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Львівська та Боженка, що у Луцьку, сталась ДТП через порушення правил проїзду.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Вчора, 6 червня, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на перехресті вулиць Львівська та Боженка. Патрульні встановили, що 34-річний водій Hyundai Accent на нерегульованому перехресті не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21070, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення 60-річна пасажирка транспортного засобу ВАЗ отримала ушкодження. На місці події працювали медики, які шпиталізували жінку.На місці автопригоди патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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