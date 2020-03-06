вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні

У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні
На перехресті вулиць Львівська та Боженка, що у Луцьку, сталась ДТП через порушення правил проїзду.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Вчора, 6 червня, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на перехресті вулиць Львівська та Боженка. Патрульні встановили, що 34-річний водій Hyundai Accent на нерегульованому перехресті не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21070, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення 60-річна пасажирка транспортного засобу ВАЗ отримала ушкодження. На місці події працювали медики, які шпиталізували жінку.

На місці автопригоди патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, перехрестя, Боженка, Львівська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вілла відомого адвоката: історія про унікальний луцький будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:07
У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні
Сьогодні, 12:05
Помер військовий з Волині
Сьогодні, 11:45
На Волині у власника пилорами провели обшуки і знайшли незаконну деревину
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор На перехресті Львівської та Потебні у Луцьку встановлять світлофор
24 березень, 12:10
ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто
24 лютий, 10:10
Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+ Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+
06 березень, 2020, 09:10
На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор
16 грудень, 2019, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Озерця і Клепачева
Сьогодні, 16:59
 0
Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів, однак є умови
Сьогодні, 16:35
 0
Потяг «Ковель-Київ» – у топ-10 найпопулярніших внутрішніх маршрутів
Сьогодні, 16:13
 0
Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки
Сьогодні, 15:49
 0
П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8