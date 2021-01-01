вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На підприємствах Волині цьогоріч смертельно травмувалися 5 працівників

На підприємствах Волині цьогоріч смертельно травмувалися 5 працівників
Протягом 5 місяців 2021 року на підприємствах Волинської області сталося 5 смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом (за аналогічний період минулого року — 7 нещасних випадків).

Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.

Один випадок стався в галузі транспорту, один в лісовій галузі і три в соціально-культурній сфері. Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Ярослав Головка, роз’яснює, що згідно з аналізом нещасних випадків, травми несумісні з життям працівники отримують через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

Державна служба України з питань праці наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку і безпеку людей, які працюють поряд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нещасний випадок, працівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон
Сьогодні, 10:54
У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка
Сьогодні, 10:40
На підприємствах Волині цьогоріч смертельно травмувалися 5 працівників
Сьогодні, 10:36
У Польщі затримали чоловіка, який крав велосипеди і продав їх українцям
Сьогодні, 10:23
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу
18 травень, 12:42
У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок
09 травень, 20:17
На Рівненщині у тракторі горів чоловік На Рівненщині у тракторі горів чоловік
13 квітень, 23:35
На Волині роботодавця оштрафували на 100 тисяч гривень за неоформлених працівників На Волині роботодавця оштрафували на 100 тисяч гривень за неоформлених працівників
09 квітень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:31
 0
У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон
Сьогодні, 10:54
 0
У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка
Сьогодні, 10:40
 0
На підприємствах Волині цьогоріч смертельно травмувалися 5 працівників
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8