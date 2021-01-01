На підприємствах Волині цьогоріч смертельно травмувалися 5 працівників

Протягом 5 місяців 2021 року на підприємствах Волинської області сталося 5 смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом (за аналогічний період минулого року — 7 нещасних випадків).Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.Один випадок стався в галузі транспорту, один в лісовій галузі і три в соціально-культурній сфері. Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму, роз’яснює, що згідно з аналізом нещасних випадків, травми несумісні з життям працівники отримують через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.Державна служба України з питань праці наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку і безпеку людей, які працюють поряд.