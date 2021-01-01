На одній з вулиць Луцька вандали понищили дерева: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 10:01
7 червня до групи оперативного реагування департаменту муніципальної варти надійшло повідомлення громадян про навмисне пошкодження дерев на вулиці Гулака-Артемовського, 15. Навмисне, оскільки звернень до міської ради щодо надання дозволу на знесення чи обрізку цих дерев не надходило.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Сьогодні, 9 червня, працівники муніципальної варти та відділу екології міської ради провели перевірку дотримання природоохоронного законодавства щодо пошкодження дерев в рядовій посадці за цією адресою.
Під час перевірки встановили, що в рядовій посадці біля будинку 15 на вулиці Гулака -Артемовського, орієнтовно 6-7 червня 2021 року пошкоджено 2 сироростучі дерева породи «ясен звичайний» діаметром (у корі) біля шийки кореня 67см та 47 см до ступеня припинення росту – повністю зрізана кора навколо стовбурів дерев на висоту 1 м 20 см.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559 (зі змінами згідно з постановою КМУ від 01.02.2012 № 111), додаток 1, розмір шкоди, заподіяної внаслідок пошкодження даних дерев до ступеня припинення росту становить відповідно 2 800 гривень та 4 500 гривень.
При опитуванні мешканців будинку № 15 на вулиці Гулака -Артемовського не вдалося встановити осіб чи осіб, які здійснили це правопорушення.
З метою встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності направили листи до Луцького районного управління поліції ГУ НП у Волинській області та Державної екологічної інспекції у Волинській області.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Сьогодні, 9 червня, працівники муніципальної варти та відділу екології міської ради провели перевірку дотримання природоохоронного законодавства щодо пошкодження дерев в рядовій посадці за цією адресою.
Під час перевірки встановили, що в рядовій посадці біля будинку 15 на вулиці Гулака -Артемовського, орієнтовно 6-7 червня 2021 року пошкоджено 2 сироростучі дерева породи «ясен звичайний» діаметром (у корі) біля шийки кореня 67см та 47 см до ступеня припинення росту – повністю зрізана кора навколо стовбурів дерев на висоту 1 м 20 см.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559 (зі змінами згідно з постановою КМУ від 01.02.2012 № 111), додаток 1, розмір шкоди, заподіяної внаслідок пошкодження даних дерев до ступеня припинення росту становить відповідно 2 800 гривень та 4 500 гривень.
При опитуванні мешканців будинку № 15 на вулиці Гулака -Артемовського не вдалося встановити осіб чи осіб, які здійснили це правопорушення.
З метою встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності направили листи до Луцького районного управління поліції ГУ НП у Волинській області та Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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