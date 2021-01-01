У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО





Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Так, 7 червня о 01:39 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк на кільці на вулиці Набережна зафіксували автопригоду.



Водій автомобіля AUDI А4 не впорався з керуванням і на шаленій швидкості перетнув кільце та вилетів на узбіччя. На місці аварії працювали медики і поліція.



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