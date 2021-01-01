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У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО

У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО
У Луцьку на Набережній легковик з величезною швидкістю перелетів через дорожнє кільце.

Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Так, 7 червня о 01:39 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк на кільці на вулиці Набережна зафіксували автопригоду.

Водій автомобіля AUDI А4 не впорався з керуванням і на шаленій швидкості перетнув кільце та вилетів на узбіччя. На місці аварії працювали медики і поліція.

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Теги: аварія, ДТП, Набережна
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