У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку на Набережній легковик з величезною швидкістю перелетів через дорожнє кільце.
Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 7 червня о 01:39 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк на кільці на вулиці Набережна зафіксували автопригоду.
Водій автомобіля AUDI А4 не впорався з керуванням і на шаленій швидкості перетнув кільце та вилетів на узбіччя. На місці аварії працювали медики і поліція.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 7 червня о 01:39 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк на кільці на вулиці Набережна зафіксували автопригоду.
Водій автомобіля AUDI А4 не впорався з керуванням і на шаленій швидкості перетнув кільце та вилетів на узбіччя. На місці аварії працювали медики і поліція.
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