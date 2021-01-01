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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одужало майже 100 людей, а захворіло – 63: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Одужало майже 100 людей, а захворіло – 63: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2, медпрацівників – 2).

Одужало за добу – 94 особи, померла одна людина, - інформує Волинський лабораторний центр.

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 61 760 підтверджених випадків COVID-19, з них 3203 - у дітей та 3600 - у медичних працівників. Одужало 59 387 осіб, з них 2899 дітей та 3321 медичний працівник. 1174 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 1199.

Розподіл випадків:

Одужало майже 100 людей, а захворіло – 63: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Проти COVID-19 за добу 9 червня 2021 року провели 1318 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 3519 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 4070 осіб. Загалом проведено 35589 щеплень.

9 червня Волинь, як і вся Україна, перейшла у «зелений» рівень епідемічної небезпеки.

Поточна епідемічна ситуація дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

У “зеленій” зоні діють такі обмеження — перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць, відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти заборонено, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу тощо.
























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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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