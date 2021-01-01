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У Луцькому районі виділили 100 тисяч гривень на медогляди та реабілітацію учасників АТО

У Луцькому районі виділили 100 тисяч гривень на медогляди та реабілітацію учасників АТО
Депутати Луцької районної ради проголосували за внесення змін до Програми підтримки демобілізованих учасників АТО, бійців ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки.

Про це інформує пресслужба Луцької райради.

Серед змін – виділення 100 тисяч гривень з районного бюджету на забезпечення комплексного медичного огляду з проведенням діагностичних обстежень (рентгенологічних, лабораторних), проведення лікування демобілізованих у медичних закладах сільських, селищних та міських рад Луцького району, а також на забезпечення учасників АТО, бійців ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей безкоштовним лікуванням в амбулаторних умовах (відшкодуванням витрат за придбані лікарські засоби за рецептами).

Заступник керівника, керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев зауважив, що рада не може стояти осторонь потреб учасників АТО та ООС у медичних послугах.

«Кошти виділятимуться тим атовцям, які їх дійсно потребують, щоб не було зловживань, для цього Луцька райдержадміністрація з погодженням районної ради розробить положення про надання цих коштів», - сказав керуючий справами.

Рішення підтримали 42 депутати.

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Теги: Волинь, Луцька райрада, учасники АТО, реабілітація
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