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У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО

У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
У селі Білин Оваднівської громади горіла пасіка. Пожежа трапилась 9-го червня близько 21:30.

Про це БУГу повідомили рятувальники.

Пожежа виникла на пасіці на відкритій території. Вогнеборці ліквідували загорання о 22:10. На гасіння вогню виїжджали працівники 7 ДПРЧ з Володимира.

У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО

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Теги: пожежа, пасіка, Волинь
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