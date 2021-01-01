У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
Сьогодні, 12:09
У селі Білин Оваднівської громади горіла пасіка. Пожежа трапилась 9-го червня близько 21:30.
Про це БУГу повідомили рятувальники.
Пожежа виникла на пасіці на відкритій території. Вогнеборці ліквідували загорання о 22:10. На гасіння вогню виїжджали працівники 7 ДПРЧ з Володимира.
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Про це БУГу повідомили рятувальники.
Пожежа виникла на пасіці на відкритій території. Вогнеборці ліквідували загорання о 22:10. На гасіння вогню виїжджали працівники 7 ДПРЧ з Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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