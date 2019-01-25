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Як покарали суддю з Волині, якого зловили на хабарі

Як покарали суддю з Волині, якого зловили на хабарі
Сьогодні, 10 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області (у відставці) в одержані неправомірної вигоди у розмірі 3800 грн за здійснення впливу на іншого суддю.

Про це йдеться на сайті Вищого антикорупційного суду.

Суд призначив обвинуваченому покарання у межах, встановлених санкцією ч. 2 ст. 369-2 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення злочину), у виді максимального штрафу в розмірі 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 грн. Його також позбавили права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото - ілюстративне

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Теги: суддя, хабарник, Волинь, покарання
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