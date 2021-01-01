Святкували складання ЗНО: на Київщині учениця застрелила 16-річного хлопця

У Бучанському районі Київської області 15-річна неповнолітня застрелила з пневматичної рушниці 16-річного хлопця.Про це повідомляє поліція Київської області.Після складання ЗНО 4 школярів пішли до приватного будинку одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж. В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Юнак помер на місці.За попередніми даними, батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.Наразі поліція з’ясовує усі обставини події.