Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
Сьогодні, 10 червня, до Луцька з концертом завітав лідер гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков, легенда російського року.
Його виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
А перед концертом музикант побував на аматорській кіностудії «Волинь» у Луцьку. Де відбувся запис 839-го випуску авторської радіопередачі Бориса Гребенщикова «Аеростат», що виходить у ефір щотижня з 2005 року. Трансляцію цієї передачі ведуть на російських станціях «Радіо Росії» та «Культура».
Про це повідомив Макс Благовірний у Facebook.
Після запису передачі Гребенщекова запросили оглянути раритети місця зародження луцького андерграунду.
Коли ж музикант дізнався, що існування студії «Волинь» під загрозою, зауважив, що на жаль, усюди так, і навіть в Англії закривають легендарні приміщення та організації на користь комерції.
Рокера пригостили «волинською полуницею».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
А перед концертом музикант побував на аматорській кіностудії «Волинь» у Луцьку. Де відбувся запис 839-го випуску авторської радіопередачі Бориса Гребенщикова «Аеростат», що виходить у ефір щотижня з 2005 року. Трансляцію цієї передачі ведуть на російських станціях «Радіо Росії» та «Культура».
Про це повідомив Макс Благовірний у Facebook.
Після запису передачі Гребенщекова запросили оглянути раритети місця зародження луцького андерграунду.
Коли ж музикант дізнався, що існування студії «Волинь» під загрозою, зауважив, що на жаль, усюди так, і навіть в Англії закривають легендарні приміщення та організації на користь комерції.
Рокера пригостили «волинською полуницею».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
Нерест закінчився: на водоймах Волині знову можна ловити рибу
Сьогодні, 22:22
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39