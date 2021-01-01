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Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО

Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО
Сьогодні, 10 червня, до Луцька з концертом завітав лідер гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков, легенда російського року.
Його виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

А перед концертом музикант побував на аматорській кіностудії «Волинь» у Луцьку. Де відбувся запис 839-го випуску авторської радіопередачі Бориса Гребенщикова «Аеростат», що виходить у ефір щотижня з 2005 року. Трансляцію цієї передачі ведуть на російських станціях «Радіо Росії» та «Культура».

Про це повідомив Макс Благовірний у Facebook.

Після запису передачі Гребенщекова запросили оглянути раритети місця зародження луцького андерграунду.

Коли ж музикант дізнався, що існування студії «Волинь» під загрозою, зауважив, що на жаль, усюди так, і навіть в Англії закривають легендарні приміщення та організації на користь комерції.

Рокера пригостили «волинською полуницею».


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Теги: Гребенщиков, кіностудія Волинь, Луцьк, концерт
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