Борис Гребенщиков у Луцьку записав авторську радіопередачу.ВІДЕО

Борис Гребенщиков, легенда російського року.

Його виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



А перед концертом музикант побував на аматорській кіностудії «Волинь» у Луцьку. Де відбувся запис 839-го випуску авторської радіопередачі Бориса Гребенщикова «Аеростат», що виходить у ефір щотижня з 2005 року. Трансляцію цієї передачі ведуть на російських станціях «Радіо Росії» та «Культура».



Про це Макс Благовірний у Facebook.



Після запису передачі Гребенщекова запросили оглянути раритети місця зародження луцького андерграунду.



Коли ж музикант дізнався, що існування студії «Волинь» під загрозою, зауважив, що на жаль, усюди так, і навіть в Англії закривають легендарні приміщення та організації на користь комерції.



Рокера пригостили «волинською полуницею».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 червня, до Луцька з концертом завітав лідер гурту «Акваріум»легенда російського року.Його виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.А перед концертом музикант побував на аматорській кіностудії «Волинь» у Луцьку. Де відбувся запис 839-го випуску авторської радіопередачі Бориса Гребенщикова «Аеростат», що виходить у ефір щотижня з 2005 року. Трансляцію цієї передачі ведуть на російських станціях «Радіо Росії» та «Культура».Про це повідомив у Facebook.Після запису передачі Гребенщекова запросили оглянути раритети місця зародження луцького андерграунду.Коли ж музикант дізнався, що існування студії «Волинь» під загрозою, зауважив, що на жаль, усюди так, і навіть в Англії закривають легендарні приміщення та організації на користь комерції.Рокера пригостили «волинською полуницею».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію