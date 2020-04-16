У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання

У Луцьку у вівторок, 15 червня, відновлять подачу гарячої води.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський головаНагадаємо, минулого місяця гаряче водопостачання. Ця компанія забезпечувала нормальне функціонування теплорегенеруючи підприємств. Після цього проводили ряд переговорів. Луцька міська рада, як і багато інших органів самоврядування, зверталася до міністрів, президента, уряду, Верховної Ради з проханням вплинути на цю ситуацію.За словами мера, дійшли висновків про продаж газу 7400 гривень за тисячу метрів кубічних без передоплати. Однак "Нафтогаз" цих умов не дотримався. У зв'язку з чим і виникла затримка з відновлення гарячого водопостачання. Після того було проведено знову ряд перегорів."І було запропоновано, звичайно, що не такі договори, про які було домовлено спочатку, оплату 50 % на 50%. Тобто, 50 % - це передоплата і 50 % - післяоплата. Це не так добре, як договори без передоплати, але для того, щоб відновити гаряче водопостачання, ми змушені погодитися на ці умови", - сказав Ігор Поліщук.Цього тижня ці договори вже підписали. Тому у вівторок, 15 червня, у Луцьку відновлять гаряче водопостачання.Детальні - у відео.