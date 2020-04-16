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У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання

У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання
У Луцьку у вівторок, 15 червня, відновлять подачу гарячої води.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, минулого місяця гаряче водопостачання було припинене у зв'язку з тим, що Кабмін не продовжив покладання спеціальних обов'язків на компанію "Нафтогаз". Ця компанія забезпечувала нормальне функціонування теплорегенеруючи підприємств. Після цього проводили ряд переговорів. Луцька міська рада, як і багато інших органів самоврядування, зверталася до міністрів, президента, уряду, Верховної Ради з проханням вплинути на цю ситуацію.

За словами мера, дійшли висновків про продаж газу 7400 гривень за тисячу метрів кубічних без передоплати. Однак "Нафтогаз" цих умов не дотримався. У зв'язку з чим і виникла затримка з відновлення гарячого водопостачання. Після того було проведено знову ряд перегорів.

"І було запропоновано, звичайно, що не такі договори, про які було домовлено спочатку, оплату 50 % на 50%. Тобто, 50 % - це передоплата і 50 % - післяоплата. Це не так добре, як договори без передоплати, але для того, щоб відновити гаряче водопостачання, ми змушені погодитися на ці умови", - сказав Ігор Поліщук.

Цього тижня ці договори вже підписали. Тому у вівторок, 15 червня, у Луцьку відновлять гаряче водопостачання.

Детальні - у відео.


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Теги: Луцьк, гаряча вода, відновлення
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