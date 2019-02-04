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Впав з верхньої полиці: у поїзді «Укрзалізниці» помер пасажир

Впав з верхньої полиці: у поїзді «Укрзалізниці» помер пасажир
У ніч проти 12 червня у поїзді № 358 "Рахів — Київ" помер пасажир.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

За попередньою інформацією, пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. Після прибуття поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявили.

Як підкреслюють в "Укрзалізниці", полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався.

Наразі правоохоронці разом із залізничниками з'ясовують причини його смерті.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просять пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.

Фото - ілюстративне

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Теги: Укрзалізниця, смерть, пасажир
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