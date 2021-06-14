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У Карпатах посеред червня випав сніг

У Карпатах посеред червня випав сніг
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 14 червня випав сніг, температура повітря опустилася до 0 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:00, 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°С", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Піп Іван Чорногірський (2028 м) – третя за висотою вершина Українських Карпат, одна з основних вершин Чорногірського хребта, красива масивна гора пірамідальної форми. Є однією з найпопулярніших вершин в Українських Карпатах.

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Теги: Карпати, сніг, червень
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