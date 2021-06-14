У Карпатах посеред червня випав сніг





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"Станом на 07:00, 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°С", - йдеться у повідомленні.



Довідка: Піп Іван Чорногірський (2028 м) – третя за висотою вершина Українських Карпат, одна з основних вершин Чорногірського хребта, красива масивна гора пірамідальної форми. Є однією з найпопулярніших вершин в Українських Карпатах.

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