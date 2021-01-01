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У Луцьку неподалік входу в центральний парк облаштували зупинку

У Луцьку неподалік входу в центральний парк облаштували зупинку
На вулиці Глушець у Луцьку біля центрального входу в парк встановили зупинку громадського транспорту.

Про це повідомив голова фракції Громадянський Рух "СВІДОМІ" Тарас Шкітер у фейсбуці, - пише Конкурент.

Через реконструкцію проспекту Волі в Луцьку містяни відчувають незручності, спричинені перекриттям руху на відрізку дороги від Київського майдану до вул. Шопена. Тож лучани звернулися до Тараса Шкітера як депутата Луцької міської ради, аби він допоміг розв'язати цю проблему.
олова фракції «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер
олова фракції «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер

"З моєї ініціативи як депутата Луцької міської ради на період реконструкції проспекту Волі встановили зупинку громадського транспорту неподалік входу в центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. До цього часу найближчими зупинками були зупинки біля ЦУМа та педагогічного коледжу, що спричиняло незручності для лучан", – йдеться в дописі обранця громади.
У Луцьку неподалік входу в центральний парк облаштували зупинку

Тарас Шкітер подякував департаменту ЖКГ та управлінню транспорту Луцької міської ради за оперативне розв'язання проблеми.

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Теги: Тарас Шкітер, парк, зупинка
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