У Луцьку випускникам шкіл заблокують електронні квитки





Про це



"До уваги випускників! На виконання листа виконавчого комітету від 12-06-2021 № 1.1-15/3132/2021 у зв’язку з завершенням навчального року 01.07.2021 буде здійснено блокування електронних квитків випускників 2021 року", – йдеться в дописі.



Зауважують, що залишок коштів у випадку блокування буде переведено на новий електронний квиток неперсоніфікований.



«Звертаємо увагу, що електронні квитки випускників, які мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню не підлягають. Вони будуть оновлюватись під час процесу актуалізації», – йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 1 липня для випускників 2021 року розпочнуть блокування е-квитків.Про це повідомляють на сторінці «Citycardnet» у Фейсбуці."До уваги випускників! На виконання листа виконавчого комітету від 12-06-2021 № 1.1-15/3132/2021 у зв’язку з завершенням навчального року 01.07.2021 буде здійснено блокування електронних квитків випускників 2021 року", – йдеться в дописі.Зауважують, що залишок коштів у випадку блокування буде переведено на новий електронний квиток неперсоніфікований.«Звертаємо увагу, що електронні квитки випускників, які мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню не підлягають. Вони будуть оновлюватись під час процесу актуалізації», – йдеться в дописі.

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