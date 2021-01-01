Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої
Сьогодні, 01:23
14 червня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє військовослужбовців.
Вони отримали осколкові поранення, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Поранених воїнів доставили до лікарень. Їм надали медична допомога.
"Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Обставини події з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
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Вони отримали осколкові поранення, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Поранених воїнів доставили до лікарень. Їм надали медична допомога.
"Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Обставини події з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
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