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Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої

Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої
14 червня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє військовослужбовців.

Вони отримали осколкові поранення, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поранених воїнів доставили до лікарень. Їм надали медична допомога.
"Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Обставини події з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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Теги: підірвалися військові, Донбас
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