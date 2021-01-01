Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої





Вони отримали осколкові поранення, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Поранених воїнів доставили до лікарень. Їм надали медична допомога.

"Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.



Обставини події з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 червня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє військовослужбовців.Вони отримали осколкові поранення, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".Поранених воїнів доставили до лікарень. Їм надали медична допомога."Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.Обставини події з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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