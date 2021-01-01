«Бачу! Можу! Допоможу!»: у Луцьку стартував велопробіг за участю незрячих людей. ФОТО

Незрячі та зрячі велосипедисти проїдуть маршрут Луцьк – Колодяжне – Ковель – Шацьк – Світязь – Залісся – Острів'я – Піща – Ковель заради прав людини.Сьогодні, 15 червня, біля замку Любарта стартував VII Всеукраїнський велопробіг містами та селами Волині, який триватиме до 19 червня.Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.Учасники пробігу не тільки випробовуватимуть свої сили та вміння домовлятися, вести спільний побут, а й говорити про права людини.Організатором заходу є спілка людей з інвалідністю Fight For Right за підтримки National Democratic Institute., організаторка велопробігу, розповіла для, що в Україні такі заходи влаштовують вже сьомий рік, на Волині - вперше.«В нас є 8 велосипедів-тандемів, на яких будуть їхати наші учасники. Велосипед-тандем – це велосипед для двох людей, попереду сідає зряча людина, позаду – незряча. Разом вони долають відстань», - пояснює організаторка.За словами Вікторії Лучки, такі заходи популяризують інклюзивне суспільство та доводять, що немає значання, чи бачить людина.Учасниця «Бачу! Можу! Допоможу!»приїхала з Харківщини. Жінка має вади зору, але це не заважає їй жити повним життям. Вона бере участь у велопробігах з 2016 року.«Кожен велопробіг для мене – це новий виклик. Коли я долаю певну відстань, у мене з’являється впевненість в собі. Мій перший велопробіг - від Львова до Одеси. Хоч спочатку в мене було дуже багато сумнівів, чи вийде у мене», - говорить Марина Старусьова.Учасниця з Одесибере участь у заході вже дев'ятий раз, разом з іншою учасницею- втретє. Вона розповіла, що колись вже була в Луцьку, але ніколи не бачила Шацьких озер, що було її давньою мрією.«Я вирішила взяти у цьому заході, щоб зустрітися з добрими друзями, познайомитись з новими людьми, побачити Луцьк і Волинь. Також я ніколи не була на Шацьких озерах і давно мріяла туди поїхати. Тим більше, у рамках такого проєкту та з такими чудовими людьми», - зазначає учасниця.Велопробіг для Світлани Кучернюк - це розвиток. Жінка каже: «Тандем – це спілкування та довіра. З Інною ми разом вже третій раз. Ми вже підкорили Говерлу, брали участь у чемпіонаті зі скандинавської ходьби. Для нас, незрячих людей, наші пілоти – це наші очі. Вони описують все, що ми не бачимо. Ми виходими із зони комфорту та розвиваємось».