У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води





Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".



"Причина зупинки водопостачання: заміна аварійної водопровідної мережі у зв’язку з капітальною реконструкцією проспекту Волі.



Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в четвер, 17 червня, із 9:00 до 20:00 тимчасово не буде води в районі проспекту Волі у будинках від №42 до №70 (парна сторона, лівостороння частина проспекту Волі).Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал"."Причина зупинки водопостачання: заміна аварійної водопровідної мережі у зв’язку з капітальною реконструкцією проспекту Волі.Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.

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