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У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води

У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води
У Луцьку в четвер, 17 червня, із 9:00 до 20:00 тимчасово не буде води в районі проспекту Волі у будинках від №42 до №70 (парна сторона, лівостороння частина проспекту Волі).

Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".

"Причина зупинки водопостачання: заміна аварійної водопровідної мережі у зв’язку з капітальною реконструкцією проспекту Волі.

Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.

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Теги: Волі, Луцьк, відключення, вода
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