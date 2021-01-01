У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води
Сьогодні, 11:56
У Луцьку в четвер, 17 червня, із 9:00 до 20:00 тимчасово не буде води в районі проспекту Волі у будинках від №42 до №70 (парна сторона, лівостороння частина проспекту Волі).
Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".
"Причина зупинки водопостачання: заміна аварійної водопровідної мережі у зв’язку з капітальною реконструкцією проспекту Волі.
Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.
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Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".
"Причина зупинки водопостачання: заміна аварійної водопровідної мережі у зв’язку з капітальною реконструкцією проспекту Волі.
Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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