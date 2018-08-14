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У нічному клубі у Луцьку побили та обікрали жінку

У нічному клубі у Луцьку побили та обікрали жінку
У Луцьку в колишньому клубі «Наталка», який тепер називається «Денс Хол», побили й обікрали жінку.

Про це в коментарі ІА "Конкурент" розповіли в пресслужбі ГУ НП у Волинській області.

Інцидент стався сьогодні, 15 червня, у клубі «Денс Хол» на вулиці Потебні в Луцьку.

Жінка 1986 року народження разом зі своїм співмешканцем відпочивали у закладі. Там у них виник конфлікт із відвідувачкою клубу, який переріс у бійку. Жінка отримала тілесні ушкодження.

Залишаючи заклад, потерпіла виявила, що зникли її речі.

Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліція з'ясовує обставини.

Як зауважили в ГУНП у Волинській області, із настанням тепла та продовженням графіку роботи закладу виклики правоохоронців почастішали.

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Теги: Наталка, побиття, Луцьк, нічний клуб
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