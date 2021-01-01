Завершилася основна сесія ЗНО: скільки волинян записалося на тестування з географії. ВІДЕО





Як розповіла Алла Корнейко, цього дня в області відкрили 27 пунктів тестування.



На базі луцької гімназії № 18 тести з географії складали у 18 аудиторіях. З 270 учасників, які зареєструвалися на ЗНО з географії та мали складати тести у гімназії №18, 35 % не з'явились на пункт тестування, — каже Сергій Скороход. Ті, хто прийшли, мали на виконання завдань з географії дві з половиною години.



Учасники тестування виконували 54 завдання. Максимальна сума балів, яку вони могли набрати – 90. Після завершення тестування експертна комісія надала пропозицію мінімального прохідного балу, який прирівняний до 100 балів за шкалою 100-200, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.



Також учасники ЗНО можуть зараховувати результати, отримані під час тестування, як ДПА з географії за шкалою 1-12 балів.



Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня, а 30-го відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в магістратуру, — каже Алла Корнейко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тестуванням із географії 15 червня завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На тестування з географії записалося шість з половиною тисяч волинянЯк розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині, цього дня в області відкрили 27 пунктів тестування.На базі луцької гімназії № 18 тести з географії складали у 18 аудиторіях. З 270 учасників, які зареєструвалися на ЗНО з географії та мали складати тести у гімназії №18, 35 % не з'явились на пункт тестування, — каже Сергій Скороход. Ті, хто прийшли, мали на виконання завдань з географії дві з половиною години.Учасники тестування виконували 54 завдання. Максимальна сума балів, яку вони могли набрати – 90. Після завершення тестування експертна комісія надала пропозицію мінімального прохідного балу, який прирівняний до 100 балів за шкалою 100-200, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.Також учасники ЗНО можуть зараховувати результати, отримані під час тестування, як ДПА з географії за шкалою 1-12 балів.Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня, а 30-го відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в магістратуру, — каже Алла Корнейко.

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