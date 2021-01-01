Завершилася основна сесія ЗНО: скільки волинян записалося на тестування з географії. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
Тестуванням із географії 15 червня завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На тестування з географії записалося шість з половиною тисяч волинян
Як розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко, цього дня в області відкрили 27 пунктів тестування.
На базі луцької гімназії № 18 тести з географії складали у 18 аудиторіях. З 270 учасників, які зареєструвалися на ЗНО з географії та мали складати тести у гімназії №18, 35 % не з'явились на пункт тестування, — каже Сергій Скороход. Ті, хто прийшли, мали на виконання завдань з географії дві з половиною години.
Учасники тестування виконували 54 завдання. Максимальна сума балів, яку вони могли набрати – 90. Після завершення тестування експертна комісія надала пропозицію мінімального прохідного балу, який прирівняний до 100 балів за шкалою 100-200, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.
Також учасники ЗНО можуть зараховувати результати, отримані під час тестування, як ДПА з географії за шкалою 1-12 балів.
Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня, а 30-го відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в магістратуру, — каже Алла Корнейко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко, цього дня в області відкрили 27 пунктів тестування.
На базі луцької гімназії № 18 тести з географії складали у 18 аудиторіях. З 270 учасників, які зареєструвалися на ЗНО з географії та мали складати тести у гімназії №18, 35 % не з'явились на пункт тестування, — каже Сергій Скороход. Ті, хто прийшли, мали на виконання завдань з географії дві з половиною години.
Учасники тестування виконували 54 завдання. Максимальна сума балів, яку вони могли набрати – 90. Після завершення тестування експертна комісія надала пропозицію мінімального прохідного балу, який прирівняний до 100 балів за шкалою 100-200, — розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.
Також учасники ЗНО можуть зараховувати результати, отримані під час тестування, як ДПА з географії за шкалою 1-12 балів.
Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня, а 30-го відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в магістратуру, — каже Алла Корнейко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завершилася основна сесія ЗНО: скільки волинян записалося на тестування з географії. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня
Сьогодні, 20:00
У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19
Сьогодні, 19:14
Де на Волині будуть відключати світло 16 червня
Сьогодні, 19:00