У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 140 авто. Трохи менше – 110, стоять перед пунктом пропуску "Краківець". У “Раві-Руській” - 50 авто, “Грушів” - 60, а от на "Ягодині" черг немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9:00 16 червня скупчилося 360 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 140 авто. Трохи менше – 110, стоять перед пунктом пропуску "Краківець". У “Раві-Руській” - 50 авто, “Грушів” - 60, а от на "Ягодині" черг немає.

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