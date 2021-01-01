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У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9:00 16 червня скупчилося 360 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 140 авто. Трохи менше – 110, стоять перед пунктом пропуску "Краківець". У “Раві-Руській” - 50 авто, “Грушів” - 60, а от на "Ягодині" черг немає.




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Теги: черги, кордон, Польща
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