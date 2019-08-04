На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
Сьогодні, 11:45
У Луцьку на центральному пляжі матроси-рятувальники надали допомогу дівчині, яка тонула.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Інформують, вчора, 15 червня близько 18-ї години матроси-рятувальники, які чергують на рятувальній станції на Центральному пляжі міста Луцька, помітили, що на ріці Стир тоне людина. 13-річна лучанка не розрахувала власних сил, відпливла від берега на відрізок ріки із сильною течією та значною глибиною й почала тонути.
Рятувальники зреагували миттєво: за допомогою рятувального знаряддя – кінця Александрова - вони витягнули дівчину на берег. Медична допомога врятованій не знадобилася.
До слова, за півтора тижня це вже другий випадок порятунку людини у Луцьку. 7 червня рятувальники, що чергують на пості поблизу річки Стир у Луцьку, врятували дівчину, яка почала тонути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Інформують, вчора, 15 червня близько 18-ї години матроси-рятувальники, які чергують на рятувальній станції на Центральному пляжі міста Луцька, помітили, що на ріці Стир тоне людина. 13-річна лучанка не розрахувала власних сил, відпливла від берега на відрізок ріки із сильною течією та значною глибиною й почала тонути.
Рятувальники зреагували миттєво: за допомогою рятувального знаряддя – кінця Александрова - вони витягнули дівчину на берег. Медична допомога врятованій не знадобилася.
До слова, за півтора тижня це вже другий випадок порятунку людини у Луцьку. 7 червня рятувальники, що чергують на пості поблизу річки Стир у Луцьку, врятували дівчину, яка почала тонути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Сьогодні, 11:48
На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
Сьогодні, 11:45
Через ремонт проспекту Волі частина лучан залишиться без води
Сьогодні, 11:41
Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі
Сьогодні, 11:31