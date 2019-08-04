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На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина

На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
У Луцьку на центральному пляжі матроси-рятувальники надали допомогу дівчині, яка тонула.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Інформують, вчора, 15 червня близько 18-ї години матроси-рятувальники, які чергують на рятувальній станції на Центральному пляжі міста Луцька, помітили, що на ріці Стир тоне людина. 13-річна лучанка не розрахувала власних сил, відпливла від берега на відрізок ріки із сильною течією та значною глибиною й почала тонути.

Рятувальники зреагували миттєво: за допомогою рятувального знаряддя – кінця Александрова - вони витягнули дівчину на берег. Медична допомога врятованій не знадобилася.

До слова, за півтора тижня це вже другий випадок порятунку людини у Луцьку. 7 червня рятувальники, що чергують на пості поблизу річки Стир у Луцьку, врятували дівчину, яка почала тонути.

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Теги: Луцьк, порятунок, центральний пляж, дівчина
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