У британських лікарнях курцям безкоштовно роздаватимуть електронні сигарети*





Тим часом, незважаючи на неодноразово доведений факт зниження шкоди для організму при переході на електронні сигарети, у них все ще є чимало противників, які вважають, що вейпінг варто було б прирівняти до вживання звичайного тютюну. Відповіддю для них стане нова ініціатива британського Мінохоронздоров'я, в рамках якої в деяких лікарнях Великобританії в найближчому майбутньому з'явиться досить цікава послуга.



Повідомляється, що в медустановах курцям, які звертаються до відділень швидкої допомоги, будуть безкоштовно надавати електронні сигарети. Крім того, їх навчать використовувати ці пристрої. На ці заходи британські медики підуть в рамках масштабного дослідження, яке покликане спонукати якомога більшу кількість курців перейти на менш небезпечні для організму способи отримання нікотину.



За попередніми даними, в експерименті візьмуть участь лікарні в Единбурзі, Лестері, Норфолку і Лондоні. Медики, крім лікування і усних рекомендацій, будуть пропонувати пацієнтам скористатися стартовим пакетом, який включає в себе електронну сигарету, тижневий запас рідини для неї, а також направлення на відвідування місцевих служб з допомоги у відмові від паління.



Експеримент планують почати вже найближчої осені. До того ж, в його рамках планують також участь контрольної групи пацієнтів, які отримуватимуть від медиків тільки рекомендації про шкоду паління і відповідні листівки із зазначенням даних про діючі служби допомоги курцям. Через 1, 3 і 6 місяців у учасників експерименту будуть питати, чи продовжують вони курити.



Професорка Кейтлін Нотлі з Університету Східної Англії, яка відповідає за проведення дослідження, зазначає, що набір людей для нього спеціально буде вестися саме в відділеннях швидкої допомоги, щоб максимально сприяти популяризації альтернативних способів доставки нікотину серед тих громадян країни, які, найімовірніше, нічого не знали про вейпінг або ніколи не замислювалися про нього.



«Електронні сигарети дозволяють точно імітувати процес куріння сигарети. Це робить їх оптимальним варіантом, який допомагає людям позбутися шкідливої ​​звички навіть у тому випадку, якщо раніше вони вже пробували відмовитися від куріння, але так і не зуміли домогтися позитивного результату», - підкреслює професорка.



Наголошуємо: куріння шкідливе для здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для більшості сучасних людей вейпінг вже перестав бути чимось оригінальним або незвичайним. Сьогодні він перетворився в буденність - повсякденне захоплення для людей, які хочуть знизити шкоду від куріння звичайних сигарет, знайшовши більш безпечну альтернативу згубної звички, яка, цілком імовірно, допоможе від неї позбутися. А тому і різноманіття спеціалізованих торгових точок з примітними вивісками vape shop вже мало кого дивує.Тим часом, незважаючи на неодноразово доведений факт зниження шкоди для організму при переході на електронні сигарети, у них все ще є чимало противників, які вважають, що вейпінг варто було б прирівняти до вживання звичайного тютюну. Відповіддю для них стане нова ініціатива британського Мінохоронздоров'я, в рамках якої в деяких лікарнях Великобританії в найближчому майбутньому з'явиться досить цікава послуга.Повідомляється, що в медустановах курцям, які звертаються до відділень швидкої допомоги, будуть безкоштовно надавати електронні сигарети. Крім того, їх навчать використовувати ці пристрої. На ці заходи британські медики підуть в рамках масштабного дослідження, яке покликане спонукати якомога більшу кількість курців перейти на менш небезпечні для організму способи отримання нікотину.За попередніми даними, в експерименті візьмуть участь лікарні в Единбурзі, Лестері, Норфолку і Лондоні. Медики, крім лікування і усних рекомендацій, будуть пропонувати пацієнтам скористатися стартовим пакетом, який включає в себе електронну сигарету, тижневий запас рідини для неї, а також направлення на відвідування місцевих служб з допомоги у відмові від паління.Експеримент планують почати вже найближчої осені. До того ж, в його рамках планують також участь контрольної групи пацієнтів, які отримуватимуть від медиків тільки рекомендації про шкоду паління і відповідні листівки із зазначенням даних про діючі служби допомоги курцям. Через 1, 3 і 6 місяців у учасників експерименту будуть питати, чи продовжують вони курити.Професорказ Університету Східної Англії, яка відповідає за проведення дослідження, зазначає, що набір людей для нього спеціально буде вестися саме в відділеннях швидкої допомоги, щоб максимально сприяти популяризації альтернативних способів доставки нікотину серед тих громадян країни, які, найімовірніше, нічого не знали про вейпінг або ніколи не замислювалися про нього.«Електронні сигарети дозволяють точно імітувати процес куріння сигарети. Це робить їх оптимальним варіантом, який допомагає людям позбутися шкідливої ​​звички навіть у тому випадку, якщо раніше вони вже пробували відмовитися від куріння, але так і не зуміли домогтися позитивного результату», - підкреслює професорка.

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