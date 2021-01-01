Волинський виш – у списку 30-ти кращих навчальних закладів України



Щороку фахівці оцінюють діяльність університетів в Україні. Серед двохсот вишів рейтинг очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.



Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.

Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.

У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.

На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.

Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Список 30 найкращих вишів у цьому році:

1. Київський національний університет ім. Шевченка

2. Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

3. Харківський національний університет ім. Каразіна

4. Національний університет "Львівська політехніка"

5. Сумський державний університет

6. Львівський національний університет ім. Франка

7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

8. Національний університет біоресурсів і природокористування України

9. Національний авіаційний університет

10. Чернівецький національний університет ім. Федьковича

11. Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12. Харківський національний університет радіоелектроніки

13. Ужгородський національний університет

14. Одеський національний університет ім. Мечникова

15. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

16. Вінницький національний технічний університет

17. Дніпровський національний університет ім. Гончара

18. Прикарпатський національний університет ім. Стефаника

19. Західноукраїнський національний університет

20. Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

21. Запорізький національний університет

22. Національний медичний університет ім. Богомольця

23. Національний університет харчових технологій

24. Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського

25. Одеський національний політехнічний університет

26. Донецький національний університет ім. Стуса

27. Буковинський державний медичний університет

28. Волинський національний університет імені Лесі Українки

29. Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова

30. Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова





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Щороку фахівці оцінюють діяльність університетів в Україні. Серед двохсот вишів рейтинг очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.Список 30 найкращих вишів у цьому році:1. Київський національний університет ім. Шевченка2. Київський політехнічний інститут ім. Сікорського3. Харківський національний університет ім. Каразіна4. Національний університет "Львівська політехніка"5. Сумський державний університет6. Львівський національний університет ім. Франка7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"8. Національний університет біоресурсів і природокористування України9. Національний авіаційний університет10. Чернівецький національний університет ім. Федьковича11. Національний університет "Києво-Могилянська академія"12. Харківський національний університет радіоелектроніки13. Ужгородський національний університет14. Одеський національний університет ім. Мечникова15. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"16. Вінницький національний технічний університет17. Дніпровський національний університет ім. Гончара18. Прикарпатський національний університет ім. Стефаника19. Західноукраїнський національний університет20. Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"21. Запорізький національний університет22. Національний медичний університет ім. Богомольця23. Національний університет харчових технологій24. Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського25. Одеський національний політехнічний університет26. Донецький національний університет ім. Стуса27. Буковинський державний медичний університет28. Волинський національний університет імені Лесі Українки29. Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова30. Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова

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