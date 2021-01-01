Волинський виш – у списку 30-ти кращих навчальних закладів України
Сьогодні, 08:23
Волинський національний університет імені Лесі Українки потрапив у список 30 найкращих вишів у цьому році в Україні.Повідомляє 24 Канал.
Щороку фахівці оцінюють діяльність університетів в Україні. Серед двохсот вишів рейтинг очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.
Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.
Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.
У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.
На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.
Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.
Список 30 найкращих вишів у цьому році:
1. Київський національний університет ім. Шевченка
2. Київський політехнічний інститут ім. Сікорського
3. Харківський національний університет ім. Каразіна
4. Національний університет "Львівська політехніка"
5. Сумський державний університет
6. Львівський національний університет ім. Франка
7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
8. Національний університет біоресурсів і природокористування України
9. Національний авіаційний університет
10. Чернівецький національний університет ім. Федьковича
11. Національний університет "Києво-Могилянська академія"
12. Харківський національний університет радіоелектроніки
13. Ужгородський національний університет
14. Одеський національний університет ім. Мечникова
15. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
16. Вінницький національний технічний університет
17. Дніпровський національний університет ім. Гончара
18. Прикарпатський національний університет ім. Стефаника
19. Західноукраїнський національний університет
20. Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
21. Запорізький національний університет
22. Національний медичний університет ім. Богомольця
23. Національний університет харчових технологій
24. Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського
25. Одеський національний політехнічний університет
26. Донецький національний університет ім. Стуса
27. Буковинський державний медичний університет
28. Волинський національний університет імені Лесі Українки
29. Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова
30. Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова
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Щороку фахівці оцінюють діяльність університетів в Україні. Серед двохсот вишів рейтинг очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.
Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.
Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.
У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.
На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.
Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.
Список 30 найкращих вишів у цьому році:
1. Київський національний університет ім. Шевченка
2. Київський політехнічний інститут ім. Сікорського
3. Харківський національний університет ім. Каразіна
4. Національний університет "Львівська політехніка"
5. Сумський державний університет
6. Львівський національний університет ім. Франка
7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
8. Національний університет біоресурсів і природокористування України
9. Національний авіаційний університет
10. Чернівецький національний університет ім. Федьковича
11. Національний університет "Києво-Могилянська академія"
12. Харківський національний університет радіоелектроніки
13. Ужгородський національний університет
14. Одеський національний університет ім. Мечникова
15. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
16. Вінницький національний технічний університет
17. Дніпровський національний університет ім. Гончара
18. Прикарпатський національний університет ім. Стефаника
19. Західноукраїнський національний університет
20. Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
21. Запорізький національний університет
22. Національний медичний університет ім. Богомольця
23. Національний університет харчових технологій
24. Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського
25. Одеський національний політехнічний університет
26. Донецький національний університет ім. Стуса
27. Буковинський державний медичний університет
28. Волинський національний університет імені Лесі Українки
29. Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова
30. Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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