На Волині горіли хата-пустка і цегляний житловий будинок
Сьогодні, 10:14
На Волині за добу 16 червня трапилось декілька пожеж.
Так, о 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Причину пожежі встановлюють.
О 04:34 горів цегляний житловий будинок в селищі Олика Луцького району. Вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
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Так, о 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Причину пожежі встановлюють.
О 04:34 горів цегляний житловий будинок в селищі Олика Луцького району. Вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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