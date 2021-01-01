На Волині горіли хата-пустка і цегляний житловий будинок





Так, о 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.



Причину пожежі встановлюють.



О 04:34 горів цегляний житловий будинок в селищі Олика Луцького району. Вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.



Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за добу 16 червня трапилось декілька пожеж.Так, о 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.Причину пожежі встановлюють.О 04:34 горів цегляний житловий будинок в селищі Олика Луцького району. Вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.

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