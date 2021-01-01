Як у Берестечку святкуватимуть День міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 05:27
У місті Берестечко колишнього Горохівського району сваяткуватимуть День міста.
Святкування відбудеться 21 червня, - йдеться на сайті Берестечківської міської ради.
У програмі заходів - святкова молитва, футбольний турнір, день відкритих дверей у музеї, показові козацькі виступи, святковий концерт та багато інших розваг.
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Святкування відбудеться 21 червня, - йдеться на сайті Берестечківської міської ради.
У програмі заходів - святкова молитва, футбольний турнір, день відкритих дверей у музеї, показові козацькі виступи, святковий концерт та багато інших розваг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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