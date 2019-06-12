Стало відомо, чи працюватиме центр вакцинації у Луцьку на вихідні, 19-21 червня
Сьогодні, 16:09
У Луцьку центр вакцинації населення від COVID-19, який знаходиться на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки 19-21 червня працювати не буде у зв’язку з загальнодержавними вихідними та недостатньою кількістю охочих вакцинуватися.
Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.
Люди, які хочуть вакцинуватися повинні звернутись до сімейного лікаря або безпосередньо у центри первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади у суботу 19 червня 2021 року.
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Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.
Люди, які хочуть вакцинуватися повинні звернутись до сімейного лікаря або безпосередньо у центри первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади у суботу 19 червня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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