Стало відомо, чи працюватиме центр вакцинації у Луцьку на вихідні, 19-21 червня

У Луцьку центр вакцинації населення від COVID-19, який знаходиться на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки 19-21 червня працювати не буде у зв’язку з загальнодержавними вихідними та недостатньою кількістю охочих вакцинуватися.Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.Люди, які хочуть вакцинуватися повинні звернутись до сімейного лікаря або безпосередньо у центри первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади у суботу 19 червня 2021 року.