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Стало відомо, чи працюватиме центр вакцинації у Луцьку на вихідні, 19-21 червня

Стало відомо, чи працюватиме центр вакцинації у Луцьку на вихідні, 19-21 червня
У Луцьку центр вакцинації населення від COVID-19, який знаходиться на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки 19-21 червня працювати не буде у зв’язку з загальнодержавними вихідними та недостатньою кількістю охочих вакцинуватися.

Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.

Люди, які хочуть вакцинуватися повинні звернутись до сімейного лікаря або безпосередньо у центри первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади у суботу 19 червня 2021 року.

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Теги: центр вакцинації, Луцьк, графік, робота, вихідні
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