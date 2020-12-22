вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Професійне свято державних службовців відзначили фізкультурно-спортивним турніром, який відбувся у селі Соловичі Ковельського району.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Святкове спортивне змагання між командами виконавчої влади області та збірною командою органів місцевого самоврядування відбулося 23 червня.

Зокрема, команди мірялися силами під час гри у міні-футбол, пляжний волейбол та у естафетах.

На турнірі змагалися команди з Луцької райдержадміністрації і районної ради, Камінь-Каширської РДА і районної ради, Володимир-Волинської РДА та Ковельських РДА і ради. Команду органів місцевого самоврядування очолив голова обласної ради Григорій Недопад, команду органів виконавчої влади очолив заступник очільника облдержадміністрації Олександр Троханенко.

Луцька районна рада була представлена чотирма депутатами: заступником голови райради Сергієм Сіваком, Олександром Радчуком, Дмитром Піддубним та Олександром Новаком.

Команда органів місцевого самоврядування виграла у футбол, проте програла в естафетах та у волейболі.

«Наступного року ми підберемо команду більш ретельно, щоб вона була більш згуртованою та сильною, тоді, впевнений, виграємо в усіх видах змагань», - резюмував голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, держслужбовці, турнір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Сьогодні, 13:02
Повідомили, від чого найчастіше помирають волиняни
Сьогодні, 12:42
Лучан турбує не реконструкція «очисних», а питання зникнення смороду у місті, – депутат міськради
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
22 лютий, 18:17
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
22 грудень, 2020, 14:37
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020» «Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
18 листопад, 2020, 06:31
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
16 вересень, 2019, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для туристів, зокрема і українських
Сьогодні, 14:10
 0
У луцького депутата народилася донька
Сьогодні, 14:02
 0
Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
 0
Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
 0
Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8