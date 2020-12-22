Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців





Про це



Святкове спортивне змагання між командами виконавчої влади області та збірною командою органів місцевого самоврядування відбулося 23 червня.



Зокрема, команди мірялися силами під час гри у міні-футбол, пляжний волейбол та у естафетах.



На турнірі змагалися команди з Луцької райдержадміністрації і районної ради, Камінь-Каширської РДА і районної ради, Володимир-Волинської РДА та Ковельських РДА і ради. Команду органів місцевого самоврядування очолив голова обласної ради Григорій Недопад, команду органів виконавчої влади очолив заступник очільника облдержадміністрації Олександр Троханенко.



Луцька районна рада була представлена чотирма депутатами: заступником голови райради Сергієм Сіваком, Олександром Радчуком, Дмитром Піддубним та Олександром Новаком.



Команда органів місцевого самоврядування виграла у футбол, проте програла в естафетах та у волейболі.



«Наступного року ми підберемо команду більш ретельно, щоб вона була більш згуртованою та сильною, тоді, впевнений, виграємо в усіх видах змагань», - резюмував голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Професійне свято державних службовців відзначили фізкультурно-спортивним турніром, який відбувся у селі Соловичі Ковельського району.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Святкове спортивне змагання між командами виконавчої влади області та збірною командою органів місцевого самоврядування відбулося 23 червня.Зокрема, команди мірялися силами під час гри у міні-футбол, пляжний волейбол та у естафетах.На турнірі змагалися команди з Луцької райдержадміністрації і районної ради, Камінь-Каширської РДА і районної ради, Володимир-Волинської РДА та Ковельських РДА і ради. Команду органів місцевого самоврядування очолив голова обласної ради, команду органів виконавчої влади очолив заступник очільника облдержадміністраціїЛуцька районна рада була представлена чотирма депутатами: заступником голови райрадитаКоманда органів місцевого самоврядування виграла у футбол, проте програла в естафетах та у волейболі.«Наступного року ми підберемо команду більш ретельно, щоб вона була більш згуртованою та сильною, тоді, впевнений, виграємо в усіх видах змагань», - резюмував голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.

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