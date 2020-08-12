вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зросла у сотні разів: через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої»

Зросла у сотні разів: через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої»
У зв'язку зі спекою цього тижня кількість викликів швидкої допомоги на Волині зросла у сотні разів.

Про це розповів Суспільному завідувач диспетчерської обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

23 та 24 червня на Волині температура повітря вища +33 градусів, у зв'язку з цим кількість викликів швидкої збільшилася, каже Станіслав Лінік. До підвищення температури повітря у швидку допомогу надходило 450 викликів за добу, нині медики отримують до 530-680 викликів.

"Зараз 100-150 викликів за добу пов'язані з тим, що люди втрачають свідомість від спеки", — каже Станіслав Лінік. На початку літа бригади медиків виїжджали 5 разів за добу на виклики з підозрою на інсульт, нині таких звернень – 20 за добу.

Збільшилась також кількість викликів, пов'язаних з отруєннями дітей та травматизмом.

"Медичні бригади на перепочинок впродовж зміни, яка триває 24-години, — не заїжджають, з одного виклику їдуть одразу на інший", – каже Станіслав Лінік.

Загалом в області впродовж доби працює 72 бригади екстреної медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наслідки спеки, виклики, швидка допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв
Сьогодні, 15:43
Зросла у сотні разів: через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої»
Сьогодні, 15:30
Жителі поливають городину: у громаді поблизу Луцька питну воду можуть подавати за графіком
Сьогодні, 15:05
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль
Сьогодні, 14:52
У волинському виші розробили промоційні сувеніри, що зроблять Олику впізнаваною серед туристів
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Відтепер у Луцьку «швидка» приїжджатиме на виклик до пацієнта оперативніше. ВІДЕО Відтепер у Луцьку «швидка» приїжджатиме на виклик до пацієнта оперативніше. ВІДЕО
12 серпень, 2020, 14:28
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
14 червень, 22:16
У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав
11 травень, 12:50
«Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку» «Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку»
23 квітень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв
Сьогодні, 15:43
 0
Зросла у сотні разів: через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої»
Сьогодні, 15:30
 0
Жителі поливають городину: у громаді поблизу Луцька питну воду можуть подавати за графіком
Сьогодні, 15:05
 0
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль
Сьогодні, 14:52
 0
У волинському виші розробили промоційні сувеніри, що зроблять Олику впізнаваною серед туристів
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8