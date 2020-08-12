Зросла у сотні разів: через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої»





Про це розповів Станіслав Лінік.



23 та 24 червня на Волині температура повітря вища +33 градусів, у зв'язку з цим кількість викликів швидкої збільшилася, каже Станіслав Лінік. До підвищення температури повітря у швидку допомогу надходило 450 викликів за добу, нині медики отримують до 530-680 викликів.



"Зараз 100-150 викликів за добу пов'язані з тим, що люди втрачають свідомість від спеки", — каже Станіслав Лінік. На початку літа бригади медиків виїжджали 5 разів за добу на виклики з підозрою на інсульт, нині таких звернень – 20 за добу.



Збільшилась також кількість викликів, пов'язаних з отруєннями дітей та травматизмом.



"Медичні бригади на перепочинок впродовж зміни, яка триває 24-години, — не заїжджають, з одного виклику їдуть одразу на інший", – каже Станіслав Лінік.



Загалом в області впродовж доби працює 72 бригади екстреної медичної допомоги.

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