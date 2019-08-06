Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт
Сьогодні, 17:44
Луцький міськрайонний суд призначив 37-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді трьох місяців та п’яти днів арешту.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів у 2020 році.
Із жовтня 2020 року горе-батько знову заборгував на утримання доньки та сина понад 14 тисяч гривень.
Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 ст. 164 КК України) і тепер понад три місяці він перебуватиме під арештом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів у 2020 році.
Із жовтня 2020 року горе-батько знову заборгував на утримання доньки та сина понад 14 тисяч гривень.
Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 ст. 164 КК України) і тепер понад три місяці він перебуватиме під арештом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт
Сьогодні, 17:44
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 17:15