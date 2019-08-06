Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт

Луцький міськрайонний суд призначив 37-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді трьох місяців та п’яти днів арешту.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів у 2020 році.Із жовтня 2020 року горе-батько знову заборгував на утримання доньки та сина понад 14 тисяч гривень.Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 ст. 164 КК України) і тепер понад три місяці він перебуватиме під арештом.