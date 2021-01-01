Французькі вболівальники пропустили матч збірної, бо переплутали Будапешт і Бухарест
Сьогодні, 00:15
Шість вболівальників із Франції помилково прилетіли в Бухарест замість Будапешта і пропустили матч французької збірної.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Jurnalul National.
Французька збірна грала в столиці Угорщини Будапешті в минулу суботу вдень, але, за даними видання, шість колег по роботі сіли на рейс того ранку, який приземлився на відстані 800 кілометрів від місця проведення матчу, у столиці Румунії Бухаресті.
Вболівальники зрозуміли свою помилку лише після того, як прибули до Бухареста за кілька годин до початку матчу. Вони приїхали в Бухарест з українськими вболівальниками, яких зустріли в аеропорту. При цьому ані румунські прапори, ані мова, якою розмовляли працівники аеропорту не змусили їх задуматися, чи в те місто вони приїхали.
"Ми думали, що це угорські вболівальники, які їдуть на гру, і ми слідували за ними, думаючи, що вони точно знають дорогу до стадіону", - сказав один з уболівальників Франції журналісту Jurnalul National.
Українці були в Бухаресті цілком коректно, напередодні фінальної гри групи С проти Австрії на "Національній Арені", яка мала відбутися ввечері в понеділок.
В результаті французькі вболівальники були змушені дивитися матч по телевізору. При цьому вони вирішили і далі лишитися в Румунії до наступного матчу збірної у середу.
"Нам слід більше знати про Європу", - визнав один з вболівальників, який зізнався, що до цього випадку і справді не знав різниці між Бухарестом і Будапештом.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Jurnalul National.
Французька збірна грала в столиці Угорщини Будапешті в минулу суботу вдень, але, за даними видання, шість колег по роботі сіли на рейс того ранку, який приземлився на відстані 800 кілометрів від місця проведення матчу, у столиці Румунії Бухаресті.
Вболівальники зрозуміли свою помилку лише після того, як прибули до Бухареста за кілька годин до початку матчу. Вони приїхали в Бухарест з українськими вболівальниками, яких зустріли в аеропорту. При цьому ані румунські прапори, ані мова, якою розмовляли працівники аеропорту не змусили їх задуматися, чи в те місто вони приїхали.
"Ми думали, що це угорські вболівальники, які їдуть на гру, і ми слідували за ними, думаючи, що вони точно знають дорогу до стадіону", - сказав один з уболівальників Франції журналісту Jurnalul National.
Українці були в Бухаресті цілком коректно, напередодні фінальної гри групи С проти Австрії на "Національній Арені", яка мала відбутися ввечері в понеділок.
В результаті французькі вболівальники були змушені дивитися матч по телевізору. При цьому вони вирішили і далі лишитися в Румунії до наступного матчу збірної у середу.
"Нам слід більше знати про Європу", - визнав один з вболівальників, який зізнався, що до цього випадку і справді не знав різниці між Бухарестом і Будапештом.
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