Показали, що робив Дмитро Комаров у волинському лісі.ВІДЕО

Дмитро Комаров, відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі «Світ навиворіт» завітав на Волинь для зйомок нової програми.



Вчора його разом зі знімальною групою бачили у лісі під Шацьком. Там він зустрівся з місцевими жительками, які збирали чорниці.

Відео про це опублікувала на своїй сторінці у Катерина Мороз.



«Дмитро Комаров у Шацьку. Скоро сюжет з Волинських лісів», – написала вона.



Дмитро Комаров спробував чорниці, які місцеві жительки зібрали у лісі. Мандрівника зацікавили пісні, що співали жінки. Вони не відмовили Дмитру і заспівали спеціально для шоу на камеру.









Відомо, що зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. І, можливо, в одній з серій цього шоу з'являться і унікальні краєвиди волинського Полісся.



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