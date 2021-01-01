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Показали, що робив Дмитро Комаров у волинському лісі.ВІДЕО

Показали, що робив Дмитро Комаров у волинському лісі.ВІДЕО
Дмитро Комаров, відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі «Світ навиворіт» завітав на Волинь для зйомок нової програми.

Вчора його разом зі знімальною групою бачили у лісі під Шацьком. Там він зустрівся з місцевими жительками, які збирали чорниці.
Відео про це опублікувала на своїй сторінці у Facebook ковельчанка Катерина Мороз.

«Дмитро Комаров у Шацьку. Скоро сюжет з Волинських лісів», – написала вона.

Дмитро Комаров спробував чорниці, які місцеві жительки зібрали у лісі. Мандрівника зацікавили пісні, що співали жінки. Вони не відмовили Дмитру і заспівали спеціально для шоу на камеру.




Відомо, що зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. І, можливо, в одній з серій цього шоу з'являться і унікальні краєвиди волинського Полісся. Декілька днів тому Дмитро Комаров був у селі Сваловичі, що на Любешівщині.

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Теги: Дмитро Комаров, Шацьк, чорниці
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