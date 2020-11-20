З нагоди Дня Конституції 6-ро волинян стали «заслуженими»
Сьогодні, 18:46
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України» шістьом волинянам присвоїв почесні звання.
Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.
Так, волинян відзначили за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.
Відповідно, почесне звання «Заслужений донор України» отримали Гордій Петро Петрович, житель м. Луцьк, Терновик Дмитро Миколайович та Тимофєєв Ігор Анатолійович з м.Нововолинськ.
Тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Милехину Анатолію Миколайовичу присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Звання «Заслужений художник України» отримала Ядчук-Богомазова Тетяна Степанівна - художниця, викладач Луцької художньої школи.
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Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.
Так, волинян відзначили за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.
Відповідно, почесне звання «Заслужений донор України» отримали Гордій Петро Петрович, житель м. Луцьк, Терновик Дмитро Миколайович та Тимофєєв Ігор Анатолійович з м.Нововолинськ.
Тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Милехину Анатолію Миколайовичу присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Звання «Заслужений художник України» отримала Ядчук-Богомазова Тетяна Степанівна - художниця, викладач Луцької художньої школи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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