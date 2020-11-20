З нагоди Дня Конституції 6-ро волинян стали «заслуженими»

Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України» шістьом волинянам присвоїв почесні звання.



Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.



Так, волинян відзначили за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.



Відповідно, почесне звання «Заслужений донор України» отримали Гордій Петро Петрович, житель м. Луцьк, Терновик Дмитро Миколайович та Тимофєєв Ігор Анатолійович з м.Нововолинськ.



Тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Милехину Анатолію Миколайовичу присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».



Звання «Заслужений художник України» отримала Ядчук-Богомазова Тетяна Степанівна - художниця, викладач Луцької художньої школи.

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