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З нагоди Дня Конституції 6-ро волинян стали «заслуженими»

З нагоди Дня Конституції 6-ро волинян стали «заслуженими»
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України» шістьом волинянам присвоїв почесні звання.

Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.

Так, волинян відзначили за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

Відповідно, почесне звання «Заслужений донор України» отримали Гордій Петро Петрович, житель м. Луцьк, Терновик Дмитро Миколайович та Тимофєєв Ігор Анатолійович з м.Нововолинськ.

Тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Милехину Анатолію Миколайовичу присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Звання «Заслужений художник України» отримала Ядчук-Богомазова Тетяна Степанівна - художниця, викладач Луцької художньої школи.

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Теги: День Конституції, державні наогороди, почесні звання
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