На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця





Про це



Поліцейські з’ясували, що між чоловіками виникла суперечка, внаслідок чого підозрюваний наніс ножем декілька ударів потерпілому. Його із травмами госпіталізували до лікарні.



Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.



Триває досудове слідство.



Фото - ілюстративне









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Ковельського району 63-річний місцевий житель порізав 39-річного односельця.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські з’ясували, що між чоловіками виникла суперечка, внаслідок чого підозрюваний наніс ножем декілька ударів потерпілому. Його із травмами госпіталізували до лікарні.Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.Триває досудове слідство.

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