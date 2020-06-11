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На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця

На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця
У селі Вишнів Ковельського району 63-річний місцевий житель порізав 39-річного односельця.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські з’ясували, що між чоловіками виникла суперечка, внаслідок чого підозрюваний наніс ножем декілька ударів потерпілому. Його із травмами госпіталізували до лікарні.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Фото - ілюстративне




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Теги: Волинь, ножове поранення, конфлікт
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