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У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву

У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
В центральному у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбулася презентація нового соціального проєкту “Школа фрілуфтсліву”.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Його метою є захопити ідеєю проведення різноманітних активностей у поєднанні з природою, об’єднати громадські організації, що працюють з дітьми та молоддю в розвитку фрілуфтсліву у Луцьку.

У заході взяли участь заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, а також представники громадських організацій нашого міста.

У перекладі з норвезького fri – вільний, luft – повітря, liv – життя, а у довільному перекладі “фрілуфтслів” означає життя на свіжому повітрі. У Норвегії це слово має значно глибше значення – це не просто заклик до дії чи відношення до якогось конкретного дозвілля, це ціла філософія, що допомагає позбутися щоденного стресу та пласт культури, що пов’язує людину з природою. Словом, фрілуфтслів – це концепція, згідно з якою потрібно якомога більше часу проводити на природі.

“Неймовірно приємно, що ми маємо можливість пропонувати вам щось нове. Міський голова Ігор Поліщук, Луцька міська рада та депутатський конкурс радо підтримують ініціативи, що можуть бути корисними для людей. Наш пріоритет — сім’я та діти.

Найбільше хочеться, щоб усі були здорові. Період пандемії змусив не одну людину задуматися над тим, що буде завтра. Має бути розуміння, що здоров’я у пріоритеті. Один із способів його покращення – відпочинок на природі. У Луцьку ми маємо безліч зелених зон та будемо працювати над збільшенням їх кількості”, - звернулась до присутніх Ірина Чебелюк.

Під час заходу відбулась презентація клубу “Стохід” (голова – Андрій Пилипюк) та соціального проєкту «Міцна, здорова сім’я – запорука процвітання країни!». Зокрема, вже на це літо запланували похід із дітьми з незахищених соціальних категорій, екологічний похід до ботанічного заказника загальнодержавного значення у Воротневі, сплав річкою Стир та багато іншого.

Окрім цього, проведено мотиваційну презентацію про реалізацію проєкту “Сходження на найвищі вершини світу”, демонстрації на тему “Як поводитися із спортивно-туристичним спорядженням”, “Безпека організації спортивно-туристських етапів через природні перешкоди”, “Принципи організації та проведення водних спортивно-туристських програм”, тест-драйв плавзасобів.

У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву

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Теги: Луцьк, відкриття, фрілуфтслів
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