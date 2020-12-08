Усього 350 випадків у світі: у Вінниці від надзвичайно рідкісної хвороби померла 10-річна дівчинка

Іринка Химич. Дівчинка мала надзвичайно рідкісну генетичну хворобу – прогерію Гетчінсона-Гілфорда.



У дитини відбувалося передчасне старіння організму, пише



Дівчинка була єдиною в Україні дитиною з такою хворобою. На жаль, прогерія не підлягає лікуванню. Про смерть дівчинки Діна Химич.



"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", – йдеться в повідомленні.



В Іринки Химич діагностували рідкісне генетичне захворювання – прогерію Гетчінсона-Гілфорда. Це єдиний зареєстрований в Україні випадок цієї хвороби. Загалом у світі є лише 350 діток з таким синдромом.



Коротко про боротьбу дівчинки з прогерією



Ірина Химич попри важку недугу мала багато захоплень. Зокрема, вона малювала картини та виготовляла прикраси.



Львівське ательє Lady Di atelier шило хустинки з малюнками дівчинки. Так, ательє намагалося допомогти Іринці та її матері у боротьбі з хворобою.



Життя дитини підтримували за допомогою медикаментів.

Вінницькі волонтери неодноразово організовували різні благодійні акції, щоб допомогти Іринці.



Сама дівчинка також до них долучалась. Зокрема, вона малювала картини, які потім продавали на аукціоні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці померла 10-річна. Дівчинка мала надзвичайно рідкісну генетичну хворобу – прогерію Гетчінсона-Гілфорда.У дитини відбувалося передчасне старіння організму, пише 24 канал Дівчинка була єдиною в Україні дитиною з такою хворобою. На жаль, прогерія не підлягає лікуванню. Про смерть дівчинки розповіла її мама "Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", – йдеться в повідомленні.В Іринки Химич діагностували рідкісне генетичне захворювання – прогерію Гетчінсона-Гілфорда. Це єдиний зареєстрований в Україні випадок цієї хвороби. Загалом у світі є лише 350 діток з таким синдромом.Ірина Химич попри важку недугу мала багато захоплень. Зокрема, вона малювала картини та виготовляла прикраси.Львівське ательє Lady Di atelier шило хустинки з малюнками дівчинки. Так, ательє намагалося допомогти Іринці та її матері у боротьбі з хворобою.Життя дитини підтримували за допомогою медикаментів.Вінницькі волонтери неодноразово організовували різні благодійні акції, щоб допомогти Іринці.Сама дівчинка також до них долучалась. Зокрема, вона малювала картини, які потім продавали на аукціоні.

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